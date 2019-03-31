Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 12:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3840
Версия для печати

В Днепре два участка открылись с опозданием

В Днепре два участка открылись с опозданием

КИЕВ. 31 марта. УНН. Два участка в г. Днепр открылись с опозданием в 8:15 и 8:26. Материалы по данному факту зарегистрированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службы полиции области.

"Два участки в г. Днепр открылись с опозданием в 8:15 и 8:26. Материалы по данному факту зарегистрированы", - сообщили в полиции.

Напомним, что голосование продлится до 20.00. К несению службы в день выборов приступили почти 11, 5 тыс. правоохранителей, из них более 7,5 тыс. полицейских, 688 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 512 курсантов и 2661 работников ДСНС.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели работают в усиленном режиме

В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу .

Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.

Ч ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВС, Днепр и Днепропетровская область, нарушение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.