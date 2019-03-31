В Днепре два участка открылись с опозданием

КИЕВ. 31 марта. УНН. Два участка в г. Днепр открылись с опозданием в 8:15 и 8:26. Материалы по данному факту зарегистрированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службы полиции области.

"Два участки в г. Днепр открылись с опозданием в 8:15 и 8:26. Материалы по данному факту зарегистрированы", - сообщили в полиции.



Напомним, что голосование продлится до 20.00. К несению службы в день выборов приступили почти 11, 5 тыс. правоохранителей, из них более 7,5 тыс. полицейских, 688 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 512 курсантов и 2661 работников ДСНС.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.

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В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу .



Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.



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Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.