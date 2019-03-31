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В Кировоградской области избиратели дважды фотографировали бюллетени

В Кировоградской области избиратели дважды фотографировали бюллетени

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области избиратели дважды фотографировали бюллетени. Об этом проинформировали в чате МВД в соцмережi, передает УНН.

"31 марта 2019 года в органы полиции поступило 25 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - четыре, Кировоградской - три, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по два, Киевской, Одесской, Черкасской - по другу и в городе Киеве - семь", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области нарушения касалось фотографирования бюллетеней.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.

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В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу.

Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.

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Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, нарушение, Кропивницкий и Кировоградщина
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