КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области избиратели дважды фотографировали бюллетени. Об этом проинформировали в чате МВД в соцмережi, передает УНН.

"31 марта 2019 года в органы полиции поступило 25 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области - четыре, Кировоградской - три, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по два, Киевской, Одесской, Черкасской - по другу и в городе Киеве - семь", - говорится в сообщении.



В Кировоградской области нарушения касалось фотографирования бюллетеней.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области все участки открылись вовремя.



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В Черновицкой области все 565 избирательных участков вовремя начали работу.



Кроме того, стоит отметить, что в Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня.



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Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открылось 7 избирательных участков.