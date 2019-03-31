В Винницкой области испортили 2 тыс. избирательных бюллетеней

КИЕВ. 31 марта. УНН. Бершадским отделом полиции зарегистрировано сообщение сотрудника полиции о том, что члены одной из участковых избирательных комиссий испортили 2001 бюллетень для голосования, поставив ошибочно штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост Президента Украины, поскольку считали, что он снял свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

"30 марта к территориальным подразделениям полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области поступило 13 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Среди них: сообщение о порче более двух тысяч бюллетеней для голосования, зафиксированное Бершадским отделом полиции.

Также в Винницкий отдел полиции и Ладыжинский отделение полиции поступили сообщения о проведении предвыборной агитации в "день тишины".

Кроме того, зафиксировано 3 сообщения о размещении билбордов в поддержку кандидатов в президенты, которые поступили в тростянецкой и винницкой полицию.

Ситуационным центром в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 2 публикации о размещении агитационных материалов в пользу одного из кандидатов в Президенты Украины.

Проверяется 2 информации о предложении подкупа избирателей.

По всем обращениям проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

В общем полицией зарегистрировано 245 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. 176 обращений рассмотрено в соответствии с Законом "Об обращении граждан". Составлено 16 административных протоколов, расследуется 5 уголовных производств.

Как сообщал УНН, в Кировоградской области избиратели дважды фотографировали бюллетени.

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Избирательные участки в Украине открылись в 8:00. По информации МВД, утром в Украине не открыто 7 избирательных участков.