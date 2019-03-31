Во Львовской области заменили председателя УИК из-за порчи бюллетеней

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Вчера, 30 марта, в окружном избирательном участке № 124 (Червоноград, Сокальский район, часть Каменка-Бугского района) заменили голову участковой избирательной комиссии за открытие уголовного производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт организации.

Вчера, 30 марта, в окружном избирательном участке № 124 (Червоноград, Сокальский район, часть Каменка-Бугского района) заменили голову, Ольгу Лотоцкую, от кандидата в президенты Виталия Скоцика через открытие уголовного производства.

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"Женщина ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии Сергея Таруты. По данному факту полиция открыла уголовное производство", - сообщили в организации.

Новым председателем комиссии назначили Андрея Герасимова.

Напомним, в полицию по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, когда в Украине проходят президентские выборы, поступило 151 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом, всего - связанные с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По одному факту начато уголовное производство.