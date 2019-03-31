В Австралии и Таиланде украинцы голосуют в вышиванках

КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательных участках за рубежом украинцы преимущественно приходят голосовать в вышиванках. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии, передает УНН.

В посольстве отметили, что на избирательный участок 90001 в Канберре люди приходят целыми семьями, многие из них одеты в вышиванки. Сама комиссия работает слаженно.

Отмечается, что в учебных целях на участок пришли дети Украинской братской школы им. Леси Украинки в Канберре.

Также посол Украины в Таиланде Андрей Бешта написал в своем Twitter, что в королевстве подавляющее большинство украинцев также приходят на выборы в национальной одежде.

"Подавляющее большинство украинцев, которые голосуют на выборах президента на избирательном участке в посольстве Украины в Таиланде, приходит в вышиванках", - написал Бешта.

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Как сообщал УНН, в Черниговской области пытались поджечь избирательный участок.