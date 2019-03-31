В Австралии и Таиланде украинцы голосуют в вышиванках
КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательных участках за рубежом украинцы преимущественно приходят голосовать в вышиванках. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии, передает УНН.
В посольстве отметили, что на избирательный участок 90001 в Канберре люди приходят целыми семьями, многие из них одеты в вышиванки. Сама комиссия работает слаженно.
Отмечается, что в учебных целях на участок пришли дети Украинской братской школы им. Леси Украинки в Канберре.
Также посол Украины в Таиланде Андрей Бешта написал в своем Twitter, что в королевстве подавляющее большинство украинцев также приходят на выборы в национальной одежде.
"Подавляющее большинство украинцев, которые голосуют на выборах президента на избирательном участке в посольстве Украины в Таиланде, приходит в вышиванках", - написал Бешта.
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Как сообщал УНН, в Черниговской области пытались поджечь избирательный участок.
Переважна більшість українців, які голосують на виборах президента на виборчій дільниці в Посольстві України в Таїланді, приходить у вишиванках. Але ще більш приємно бачити в українських вишиванках тайців, особливо діток! pic.twitter.com/Q5IV350cl7— Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) 31 марта 2019 г.