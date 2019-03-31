В Днепропетровской области при открывании сейфа с бюллетенями сломался ключ

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепропетровской области в городе Терновка на избирательном участке № 120942 до начала голосования при открывании сейфа с бюллетенями сломался ключ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Павлоградский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области.

"Избирательный участок № 120942 в г. Терновка начала свою работу вовремя. На избирательном участке № 120942 до начала голосования при отрыве сейфа с бюллетенями сломался ключ", - говорится в сообщении.

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Сотрудниками ГСЧС сейф был открыт в 07:50.

Отмечается, что нарушений не зафиксировано.

Как сообщал УНН, на Черниговщине в городе Борзна мужчина пытался поджечь избирательный участок.



Напомним, в Донецкой области коллеги из участка избили члена избирательной комиссии, который пытался снять на камеру избирательный процесс в зале голосований и повредили видеокамеру.



