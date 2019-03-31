Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 13:41
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5295
Версия для печати

В ЦИК уточнили данные по явке избирателей на 11 часов

В ЦИК уточнили данные по явке избирателей на 11 часов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 16 08% без учета зарубежного избирательного округа. Об этом говорится на сайте ЦИК, передает УНН.

Как отмечается, количество территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на 11 часов - 81. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

Активно голосуют в Кировоградской области (явка - 21,62%), в Черкасской области (20,05%), Полтавской (19,56%), Луганской области (19,51%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Наименьшее количество избирателей пока пришло голосовать в Закарпатской области (явка 7, 95%), Черновицкой области (9,94%) и в Ивано-Франковской области (10,7%).

Информации из Львовской и Харьковской областей пока нет.

Напомним, ранее в ЦИК сообщали, что явка избирателей на 11:00 составила 5,5% .

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.