В ЦИК уточнили данные по явке избирателей на 11 часов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 16 08% без учета зарубежного избирательного округа. Об этом говорится на сайте ЦИК, передает УНН.

Как отмечается, количество территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на 11 часов - 81. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

Активно голосуют в Кировоградской области (явка - 21,62%), в Черкасской области (20,05%), Полтавской (19,56%), Луганской области (19,51%).



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Наименьшее количество избирателей пока пришло голосовать в Закарпатской области (явка 7, 95%), Черновицкой области (9,94%) и в Ивано-Франковской области (10,7%).



Информации из Львовской и Харьковской областей пока нет.

Напомним, ранее в ЦИК сообщали, что явка избирателей на 11:00 составила 5,5% .