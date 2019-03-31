МВД усилило охрану иностранных посольств и консульств

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины, в день выборов президента Украины, усилили охрану важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины, передает УНН.

"На охрану общественной безопасности привлечено около 8000 военнослужащих НГУ, также усилена охрана особо важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств. Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, морская охрана с целью контроля за соблюдением пограничного законодательства, режима государственной границы, обеспечения во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного в службе корабельно-катерного состава.

Напомним, реагировать на нарушения во время выборов, 31 марта, в Украине будут 4,5 тыс. следственно-оперативных групп Национальной полиции.