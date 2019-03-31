Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 13:40
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2925
Версия для печати

МВД усилило охрану иностранных посольств и консульств

МВД усилило охрану иностранных посольств и консульств

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины, в день выборов президента Украины, усилили охрану важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины, передает УНН.

"На охрану общественной безопасности привлечено около 8000 военнослужащих НГУ, также усилена охрана особо важных государственных объектов и посольств и консульств иностранных государств. Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Как сообщал УНН, морская охрана с целью контроля за соблюдением пограничного законодательства, режима государственной границы, обеспечения во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного в службе корабельно-катерного состава.

Напомним, реагировать на нарушения во время выборов, 31 марта, в Украине будут 4,5 тыс. следственно-оперативных групп Национальной полиции.

Источник: УНН
Теги: выборы, охрана, Украина, МВС, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.