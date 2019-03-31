В Киеве поступило более 20 обращений о нарушениях на выборах

КИЕВ. 31 марта. УНН. В настоящее время в Киеве есть 24 обращения о нарушениях на выборах. Об этом во время брифинга заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

"В настоящее время у нас у нас есть 24 обращения о нарушениях - это непосредственное несвоевременное открытие участка, 2 обращения по порче бюллетеней, 4 обращения по фотографированию бюллетеней, 2 обращения по попытке выноса бюллетеней, полиция проверяет все эти обращения должным образом зарегистрированые", - сказал Крищенко.

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По его словам, имеющиеся обращения из-за того, что людей нет в списках, или в списках есть лица, зарегистрированные по чужому адресу. Однако полиция принимает меры.

Напомним, сегодня, 31 марта, утром правоохранители уже зарегистрировали одно нарушение, связанное с избирательным процессом, которое имеет признаки уголовного преступления.



