Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 13:40
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3000
Версия для печати

В Киеве поступило более 20 обращений о нарушениях на выборах

В Киеве поступило более 20 обращений о нарушениях на выборах

КИЕВ. 31 марта. УНН. В настоящее время в Киеве есть 24 обращения о нарушениях на выборах. Об этом во время брифинга заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

"В настоящее время у нас у нас есть 24 обращения о нарушениях - это непосредственное несвоевременное открытие участка, 2 обращения по порче бюллетеней, 4 обращения по фотографированию бюллетеней, 2 обращения по попытке выноса бюллетеней, полиция проверяет все эти обращения должным образом зарегистрированые", - сказал Крищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

По его словам, имеющиеся обращения из-за того, что людей нет в списках, или в списках есть лица, зарегистрированные по чужому адресу. Однако полиция принимает меры.

Напомним, сегодня, 31 марта, утром правоохранители уже зарегистрировали одно нарушение, связанное с избирательным процессом, которое имеет признаки уголовного преступления.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, нарушение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.