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Гройсман прошлом году получил почти 10 млн грн дохода

Гройсман прошлом году получил почти 10 млн грн дохода

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил почти 10 млн грн дохода. Об этом свидетельствует ежегодный декларация Гройсмана, передает УНН.

Общая сумма дохода премьера за прошлый год составила 9372991 грн (начисленный доход в 2017 году составил 17102320 грн, и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости). В частности 443 тыс. грн глава правительства получил в виде зарплаты, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5198000 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 3731561 грн.

Также в собственности семьи Гройсмана - 4 земельных участка, 2 дома в Винницкой области, 2 земельных участка и один дом - в Виннице, 3 магазина в Виннице, 3 квартиры в Виннице, 3 квартиры - в Киеве.

В наличности руководитель КМУ держит 230 тыс. грн, еще более 15 млн грн он держит на счету в банке "Креди Агриколь", 8900000 грн и 15,4 тыс. евро - в ПриватБанке, 6400000 грн, 851 тыс. долларов и 477 тыс. евро в него размещены на счете в "Ощадбанке".

Кроме того, премьер имеет 9 часов и два ювелирные изделия, впрочем собственного автомобиля у главы правительства нет, автомобиль MERCEDES-BENZ 2017 зарегистрирован на его жену.

Напомним, минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: УНН
Теги: декларация, Владимир Гройсман

В тексте упоминаются

Гройсман Владимир
Гройсман Владимир
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