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За нарушения избирательного законодательства вручили уже 27 подозрений

За нарушения избирательного законодательства вручили уже 27 подозрений

КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала кампании по выборам президента Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 254 правонарушениях, имеющих признаки уголовного преступления, а за 17 уголовными производствами уже вручены 17 подозрений в совершении преступления. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Важно указать, что объявлено 27 подозрений в 17 уголовных производствах", - отметил он.

По его словам, сейчас составлены более 600 протоколов об административных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, а также ведутся расследования по уголовным производствам.

Напомним, по состоянию на 12:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 284 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, по трем фактам начато уголовные производства.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, полиция, уголовное преступление, уголовное производство, Президент, нарушение
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