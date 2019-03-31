В МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинцы голосуют на выборах президента в Украине в Берлине. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андий Мельник в своем Twitter, передает УНН.

"Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы президента Украины в Берлине", - написал он.

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Напомним, ранее УНН сообщал, что по состоянию на 10:00 оставался неоткрытым один избирательный участок в Одесской области.



Всего в указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.



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