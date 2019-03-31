Выборы-2019: в пяти областях явка уже превысила 20%

КИЕВ. 31 марта. УНН. В пяти областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысила 20%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 11:00 на выборах Президента Украины - 2019.

Так, в Запорожской области активность избирателей составила 20,74%, в Луганской области - 20,61%, в Полтавской области - 20,55%, в Черкасской области - 20,08%, в Черниговской области - 20,11%.

Активность избирателей в Киеве достигла 15,62%.

Добавим, данные приведены по состоянию на 11:00 из 197 территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на этот час, со 199 всех территориальных избирательных округов.

Пo Украине явка на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.

Между тем сервис Europe Elects, который собирает данные относительно опросов и выборов по всему ЕС, отметил, что явка в Украине на 11:00 составила 16,1%, тогда как на выборах президента в 2014-м она составляла 17,6%.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

По состоянию на 13 часов полиция получила 384 связанных с выборами заявления, открыла четыре производства.