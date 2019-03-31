В Одесской области член избирательной комиссии была пьяна - полиция

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Одесской области отстранена от исполнения своих обязанностей одна из членов избирательной комиссии, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Участковой избирательной комиссией составлен акт, согласно которому женщина отстранена от выполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Как сообщал УНН, в Донецкой области коллеги из участка избили члена избирательной комиссии, который пытался снять на камеру избирательный процесс в зале голосований и повредили видеокамеру.

Напомним, 30 марта, в окружном избирательном участке № 124 (Червоноград, Сокальский район, часть Каменка-Бугского района) заменили голову участковой избирательной комиссии за открытие уголовного производства.