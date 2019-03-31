Сегодня 100 человек обратились относительно нарушений избирательных прав - Денисова

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 12:30 дня выборов, 31 марта уже есть 100 обращений от граждан Украины о нарушении избирательных прав. Об этом во время брифинга заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня ... уже 100 граждан Украины, (пожаловались - ред.), что их избирательные права нарушаются. (За - ред.) Отсутствие в списках избирателей, мелкие ошибки, которые почти лишили их права, но мы решаем этот вопрос потому что мы обращаемся к главам участковых комиссий для того чтобы (было учтено согласно закону Украины право человека проголосовать - ред.)", - сказала Денисова.



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По ее словам, люди жалуются, что недостаточно ящиков, как на участках так и ящиков чтобы можно было проголосовать на дому; бюллетени предоставляют без предъявления документов; бюллетени фотографируют и пытаются вынести с участка. Также, члены избирательных участков фиксируют, что есть случаи, когда граждан просто нет в списке избирателей; бывают случаи, когда на избирательном участке есть адреса, которых нет в городе, или многие граждане, которые уже умерли.



Напомним, по состоянию на 13:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, по четырем фактам начато уголовные производства.