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Выборы-2019: в Донецкой области зарегистрировали 52 нарушения

Выборы-2019: в Донецкой области зарегистрировали 52 нарушения

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 13:00 полиция Донецкой области зарегистрировала 52 нарушения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка. Среди сообщений: телесные повреждения, фотографирование с бюллетенем, сбор данных о волеизъявлении избирателя, попытка вынесения бюллетеня, повреждения бюллетеня. По результатам проверки фактам будет дана правовая оценка.

Правоохранители сообщили, что всего за период избирательной кампании в Донецкой области зарегистрировано 420 происшествий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Открыто 14 уголовных производств, составлено 12 административных протоколов. Кроме того, выявлено более 130 фейковых сообщений, созданных на временно оккупированной территории.

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Как сообщал УНН, в Донецкой области все участки открылись вовремя.

Напомним, в Донецкой области поступило 15 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донецк и Донецкая область, полиция, нарушение
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