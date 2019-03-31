В Закарпатской ОГА наибольшую явку избирателей ожидают во второй половине дня

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Закарпатье все избирательные участки открылись вовремя, сообщений о нарушениях нет. Наибольшую явку ожидают во второй половине дня, ближе к вечеру. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.

"На Закарпатье все избирательные участки открылись вовремя, сообщений о нарушениях нет (речь не о каких-то технических недостатках, которые "выпрыгивают" на каждых выборах). Утром люди обычно идут в церковь, поэтому наибольшее явку ожидаем во второй половине дня, ближе к вечеру. По общим впечатлениям, то мне кажется, что в законодательстве все же стоит прописать два дня тишины, чтобы избиратели немного отошли от политических баталий и сделали обдуманный, неэмоциональный выбор", - сообщил Москаль.

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Как сообщал УНН, в 10:30 в городе Терновка на специальном избирательном участке № 120947 - 100% явка избирателей.

Напомним, наиболее активно проголосовали избиратели в Запорожской области - там бюллетени получили более 20% избирателей, наименее активно избирательные участки посещают жители Закарпатской области, где проголосовали более 8%.



