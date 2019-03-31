В Киевском СИЗО недостаточно кабин для голосования - Омбудсмен

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 12:30 дня выборов, 31 марта, в Киевском следственном изоляторе не хватает кабин для голосования. Об этом во время брифинга заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.

"В каждой области (Украині - ред.) мы проводим мониторинговые отчеты мест лишения свободы. На сегодняшний день, по состоянию на 12:30, мы проверили 29 мест (лишения свободы - ред.). Прежде всего нарушено время открытия (избирательного участка - ред.). Мы сами были свидетелями, что на участке начиналось голосование только в 8:50 вместо 8:00. Отсутствует достаточное количество кабин, некоторые помещения малы, например, как в Киевском следственном изоляторе, а на участке голосует 1161 лицо, вы понимаете как долго будет продолжаться это голосование, если это только один ящик", - сказала Денисова.

Напомним, по состоянию на 12:30 дня выборов, 31 марта, уже есть 100 обращений от граждан Украины о нарушении избирательных прав.