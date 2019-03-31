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Экзит-пол во время первого тура выборов будет стоить 200 тыс. долларов

Экзит-пол во время первого тура выборов будет стоить 200 тыс. долларов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Расходы, связанные с проведением "Национального экзит-пола - 2019" во время первого тура выборов Президента, составляют 200 тысяч долларов. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Первый тур, если говорить обобщенно, стоит 200 тысяч долларов", - сообщила Бекешкина.

По ее словам, эти средства тратятся на зарплату интервьюерам, организаторам, транспортные расходы, а иногда - на оплату жилья наблюдателей.

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Члены же наблюдательного совета ничего не получают за работу во время проведения экзит-пола.

Напомним, работа интервьюеров, которые работают для "Национального экзит-пола - 2019" в день выборов, проходит в нормальном режиме.

Выборы Президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

На данный момент в Украине проголосовали уже около 5 млн избирателей, или 16,63%, по всей стране, активнее всего - в Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
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