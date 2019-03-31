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Явка на президентских выборах превысила 20% в шести областях

Явка на президентских выборах превысила 20% в шести областях

КИЕВ. 31 марта. УНН. Уже в шести областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысила 20%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 11:00 на выборах Президента Украины - 2019.

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Так, активнее всех голосуют в:

  1. Запорожской области - 20,74%;
  2. Луганской области - 20,61%;
  3. Полтавской области - 20,55%;
  4. Черниговской области - 20,11%;
  5. Черкасской области - 20,08%;
  6. Кировоградской области - 20,05%.

Активность избирателей в Киеве достигла 15,6%.

Добавим, данные приведены по состоянию на 11:00 по 198 территориальным избирательным округам, из которых поступили сведения на этот час, со 199 всех территориальных избирательных округов.

Пo Украине явка на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,67%.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
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