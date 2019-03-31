Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 16:43
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4350
Версия для печати

В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев

В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев

КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательном участке в Варшаве наблюдается высокая активность, уже проголосовало 1145 человек. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает УНН.

"Высокая активность на зарубежном избирательном участке в Варшаве. По состоянию на 12:00 по местному времени из 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек", - отметил посол.

Напомним, по данным ЦИК в Украине проголосовали уже почти 5 млн избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Как сообщал УНН, голосование на выборах Президента Украины на заграничном избирательном участке в Австралии уже завершилось, проголосовали лишь 7,2% из зарегистрированных там граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.