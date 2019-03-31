В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев

КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательном участке в Варшаве наблюдается высокая активность, уже проголосовало 1145 человек. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает УНН.

"Высокая активность на зарубежном избирательном участке в Варшаве. По состоянию на 12:00 по местному времени из 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек", - отметил посол.

Напомним, по данным ЦИК в Украине проголосовали уже почти 5 млн избирателей.

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Как сообщал УНН, голосование на выборах Президента Украины на заграничном избирательном участке в Австралии уже завершилось, проголосовали лишь 7,2% из зарегистрированных там граждан Украины.