Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 16:43
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
79605
Версия для печати

Активность избирателей составила 43,86% – ЦИК

Активность избирателей составила 43,86% – ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. Активность избирателей по состоянию на 15:00 на 10 избирательных округах составила 43,86%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН.

В частности, данные в ЦИК поступили из Винницкой области - там явка составила 43,24%, Днепропетровской области - 45,99%, Донецкой - 44,54%, Луганской - 41,61%, Львовской - 34,18%, Харьковской - 44,61%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Напомним, по состоянию на 14:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, по восьми фактам начато уголовные производства.

По состоянию на 11:00 в шести областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысила 20%.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.