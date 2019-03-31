Активность избирателей составила 43,86% – ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. Активность избирателей по состоянию на 15:00 на 10 избирательных округах составила 43,86%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН.

В частности, данные в ЦИК поступили из Винницкой области - там явка составила 43,24%, Днепропетровской области - 45,99%, Донецкой - 44,54%, Луганской - 41,61%, Львовской - 34,18%, Харьковской - 44,61%.

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Напомним, по состоянию на 14:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, по восьми фактам начато уголовные производства.

По состоянию на 11:00 в шести областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысила 20%.