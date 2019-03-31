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В Праге украинцы выстроились в длинную очередь, чтобы проголосовать

В Праге украинцы выстроились в длинную очередь, чтобы проголосовать

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице Чешской Республики Праге украинцы выстроились в огромную очередь, чтобы проголосовать за президента Украины, передает УНН со ссылкой на видео, опубликованное заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой в Facebook.

Так, на видео видно, что очередь тянется вдоль всей улицы.

"Это - очередь украинцев в Праге на избирательном участке", - написал он.

Как отметил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter, "в Праге интерес к выборам очень большой".

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Напомним, на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с утра воскресенья, 31 марта, когда проходят выборы президента Украины, отмечается высокая активность граждан, голосование проходит спокойно.

Как сообщал УНН, по данным ЦИК, по состоянию на 15:00 активность избирателей на 10 избирательных округах составила 43,86%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Чехия, Прага, голосование
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