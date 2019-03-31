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Активно голосуют в Днепропетровской области - ЦИК

Активно голосуют в Днепропетровской области - ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 15:00, по данным уже с 36 избирательных участков, явка избирателей в Днепропетровской области достигло 48,09% и является самой высокой в Украине. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает УНН.

В среднем по стране, по уточненным данным ЦИК, пока активность избирателей составила 45,22%. При этом в Днепропетровской области наблюдается самый высокий показатель явки - более 48%, а в Черниговской, Сумской и Полтавской явка пока превысила 47%. В Черновицкой области пока зафиксировали самую низкую активность - 38,86%, впрочем пока нет данных по Закарпатской области, где по состоянию на 11 утра проголосовали лишь 8%.

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Напомним, после значительного опоздания голосования на выборах Президента Украины на избирательном участке в городе Измаиле Одесской области началось.

В указанное время в Украине не открыто 7 избирательных участков.

На Закарпатье все избирательные участки открылись вовремя, сообщений о нарушениях нет. Наибольшую явку ожидают во второй половине дня, ближе к вечеру.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, политика
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