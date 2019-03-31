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В марте Порошенко получил 165,5 млн грн

В марте Порошенко получил 165,5 млн грн

Петр Порошенко

КИЕВ. 31 марта. УНН. В марте Президент Украины Петр Порошенко получил 165,5 млн грн, получив проценты и дивиденды от нескольких компаний, а также вследствие возврата стоимости облигаций внутреннего займа. Об этом свидетельствует информация, указанная в декларации Порошенко, передает УНН.

В частности, согласно изменениям в его декларации от 22 марта, Президент получил 13500000 грн, 15 млн грн и 10 млн грн дивидендов от ОАО "ЗНКИФ" Прайм "ЭССЕТС КЭПИТАЛ", зарегистрированной в Украине.

В начале месяца, 1 марта, председатель государства внес сведения о получении 45 млн грн дивидендов от этой же компании, еще около 1 млн грн Порошенко получил в виде процентов от АО "МИБ" и почти 81 млн грн он получил от Минфина по ОВГЗ.

Напомним, кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко использовал социальные выплаты для предвыборной агитации. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете.

Источник: УНН
Теги: декларация, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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