В марте Порошенко получил 165,5 млн грн

КИЕВ. 31 марта. УНН. В марте Президент Украины Петр Порошенко получил 165,5 млн грн, получив проценты и дивиденды от нескольких компаний, а также вследствие возврата стоимости облигаций внутреннего займа. Об этом свидетельствует информация, указанная в декларации Порошенко, передает УНН.

В частности, согласно изменениям в его декларации от 22 марта, Президент получил 13500000 грн, 15 млн грн и 10 млн грн дивидендов от ОАО "ЗНКИФ" Прайм "ЭССЕТС КЭПИТАЛ", зарегистрированной в Украине.



В начале месяца, 1 марта, председатель государства внес сведения о получении 45 млн грн дивидендов от этой же компании, еще около 1 млн грн Порошенко получил в виде процентов от АО "МИБ" и почти 81 млн грн он получил от Минфина по ОВГЗ.



Напомним, кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко использовал социальные выплаты для предвыборной агитации. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете.