К украинскому участку в Молдове подвозят людей из непризнанного Приднестровья

КИЕВ. 31 марта. УНН. На избирательный участок в Молдове на голосование подвозят граждан Украины из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил "Радио Свобода", передает УНН.

Утром в консульстве Украины в Бельцы в Молдове наблюдатели заметили подвоз украинских граждан из Приднестровья автобусами и маршрутными такси, пишет издание. По информации самих голосующих, их подвозом занимается украинская община в разных городах Приднестровья.

По словам корреспондента, некоторые граждане признавались, что "им сказали, за кого проголосовать". Сейчас уже проголосовало более 200 граждан.

Также подобная ситуация в стране наблюдалась 24 февраля во время парламентских выборов в Молдове, пишет издание. Тогда, по данным корреспондента, подвоз организовал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, которого считают другом Президента Украины Петра Порошенко.

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Напомним, голосование на выборах президента Украины на заграничном избирательном участке в Австралии уже завершилось, проголосовали лишь 7,2% из зарегистрированных там граждан Украины.

Как сообщал УНН, в Праге украинцы выстроились в длинную очередь, чтобы проголосовать за президента Украины.