Пo Украине проголосовали уже 44,79% избирателей

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 44,79%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 15 часов на выборах Президента Украины - 2019.

По данным из 134 территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на 15 часов, со 199 всех территориальных избирательных округов, по Украине на выборах Президента проголосовали 44,79% избирателей.

Активнее всего люди голосовали в Запорожской области - 49,65%.

Также высокая активность на 15 часов в:

Черниговской области - 48,84%;

Днепропетровской области - 48,81%;

Полтавской области - 48,63%;

Волынской области - 47,93%;

Кировоградской области - 47,87%;

Ровенской области - 47,52%;

Житомирской области - 47,35%;

Сумской области - 47,3%;

Хмельницкой области - 47,14%.

Активность избирателей в Киеве на 15 часов составила 45,65%.

Наименее активны избиратели в Закарпатской области - на 15:00 проголосовали 27,29%.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.