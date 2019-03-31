Минирование предвыборных штабов в Чернигове: информация не подтвердилась

КИЕВ. 31 марта. УНН. Информация о заминировании штаба кандидата в президенты в Чернигове оказалась ложной. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции области, передает УНН.

Сегодня неизвестный позвонил в полицию и пообещал подорвать штабы одного из кандидатов в президенты. По адресам, которые указал злоумышленник, выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Однако, вместо штабов по этим адресам находятся частные квартиры граждан.

В ходе обследования зданий полиция не обнаружила опасных предметов или взрывчатки.

Правоохранители устанавливают личность "телефонного террориста".

Напомним, сегодня в Чернигове неизвестный угрожал подорвать штаб одного из кандидатов в президенты.

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