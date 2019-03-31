Выборы-2019: полиция зарегистрировала уже 950 заявлений, открыла 12 производств
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 16:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 12 фактам начато уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Украины.
"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - указали в МВД.
Как указано, всего из них в:
- Киеве - 137;
- Днепропетровской области - 90;
- Одесской области - 88;
- Донецкой области - 81;
- Харьковской области - 81;
- Луганской области - 41;
- Винницкой области - 34.
Указанные факты в основном связаны с:
- Незаконной агитацией - 82;
- Подкупом избирателя - 27;
- Повреждением бюллетеня - 20;
- Фотографированием бюллетеней - 70;
- Попыткой вынесения бюллетеня из участка - 8.
"По данным фактам начато 12 уголовных производств", - отметили в ведомстве.
Кроме того, органами полиции составлено 4 административных протокола.
Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.
Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 44,79%.