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Выборы-2019: полиция зарегистрировала уже 950 заявлений, открыла 12 производств

Выборы-2019: полиция зарегистрировала уже 950 заявлений, открыла 12 производств

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 16:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 12 фактам начато уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Украины.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - указали в МВД.

Как указано, всего из них в:

  • Киеве - 137;
  • Днепропетровской области - 90;
  • Одесской области - 88;
  • Донецкой области - 81;
  • Харьковской области - 81;
  • Луганской области - 41;
  • Винницкой области - 34.

Указанные факты в основном связаны с:

  • Незаконной агитацией - 82;
  • Подкупом избирателя - 27;
  • Повреждением бюллетеня - 20;
  • Фотографированием бюллетеней - 70;
  • Попыткой вынесения бюллетеня из участка - 8.

"По данным фактам начато 12 уголовных производств", - отметили в ведомстве.

Кроме того, органами полиции составлено 4 административных протокола.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 44,79%.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, полиция, уголовное производство, Президент
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