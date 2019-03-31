В Сумской области зафиксировали сообщения о централизованном подвозе избирателей на участки

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Сумской области полиция зафиксировала сообщения о централизованном подвозе избирателей к избирательным участкам. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Сумской области Владимир Бабич на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Было три сообщения о централизованном подвозе избирателя на участки", - сообщил Бабич.

Так, по его данным, было такое сообщение по городу Бурынь.

"Указывал на школьный автобус... Разбираемся с этой ситуацией", - отметил заместитель начальника.

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Также, по словам Бабича, были сообщения по городу Сумы. Там автомобиль "Нива" дважды видели возле определенных избирательных участков якобы он занимается подвозом. Сейчас, по словам Бабича, эта информация также проверяется.

Кроме того, Бабич сообщил, что было сообщение о массовом подвозе избирателей - 19 человек в камуфляжной форме - в Глуховском районе.

"(Полицейский - ред.) приехали, разобрались. Это военнослужащие, которые действительно подъехали на одном транспортном средстве, марка, номер подтверждает соответствующее военное вооруженное формирование", - отметил Бабич.

Как сообщал УНН, полиция получила 649 связанных с выборами заявлений, открыла 11 производств.

Напомним, на избирательный участок в Молдове на голосование подвозят граждан Украины с непризнанного Приднестровья.