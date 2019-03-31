Сегодня было почти 300 обращений граждан о нарушении избирательных прав - омбудсмен

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня было 285 обращений граждан о нарушении избирательных прав. Об этом во время пресс-брифинга заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"С 25 марта 2019 работает у нас в секретариате уполномоченного телефонная горячая линия и сегодня, по состоянию на 15:00 на нее обратилось 445 граждан (о нарушении избирательных прав - ред.). Только сегодня, 31 марта было 285 обращения", - сказала Денисова.

По ее словам 40% проблем касаются реестра, так как в списках избирателей допущены неточности, технические ошибки, описки в дате рождения, адресе проживания избирателя.



"Только сегодня относительно данных проблем обратилось 114 человек", - отметила Денисова.



Напомним, по состоянию на 14:00 в Нацполиции Черновицкой области поступило 15 сообщений о нарушениях на избирательных участках.