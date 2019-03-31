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Явка на выборах превысила 45%

Явка на выборах превысила 45%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 45,01%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 16:40 на выборах Президента Украины - 2019.

Количество территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения уже составляет 192 из возможных 199.

Винницкая область - 46,34%
Волынская область - 48,21%
Днепропетровская область 48,74%
Донецкая область - 44,35%
Житомирская область - 47,13%
Закарпатская область - 29,35%
Запорожская область - 49,09%
Ивано-Франковская область - 38,52%
Киевская область - 46,81%

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Кировоградская область - 47,08%
Луганская область - 44,49%
Львовская область - 41,18%
Николаевская область - 45,8%
Одесская область - 41,78%
Полтавская область - 48,84%
Ровенская область - 46,74%
Сумская область - 47,3%
Тернопольская область - 42,49%
Харьковская область - 45,98%
Херсонская область - 43,78%
Хмельницкая область - 46,94%
Черкасская область - 47,01%
Черновицкая область - 36,16%
Черниговская область - 48,69%
г. Киев - 45,95%

Выборы президента Украины проходят в воскресенье , 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Президент
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