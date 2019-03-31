Явка на выборах превысила 45%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 45,01%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 16:40 на выборах Президента Украины - 2019.

Количество территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения уже составляет 192 из возможных 199.



Винницкая область - 46,34%

Волынская область - 48,21%

Днепропетровская область 48,74%

Донецкая область - 44,35%

Житомирская область - 47,13%

Закарпатская область - 29,35%

Запорожская область - 49,09%

Ивано-Франковская область - 38,52%

Киевская область - 46,81%



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Кировоградская область - 47,08%

Луганская область - 44,49%

Львовская область - 41,18%

Николаевская область - 45,8%

Одесская область - 41,78%

Полтавская область - 48,84%

Ровенская область - 46,74%

Сумская область - 47,3%

Тернопольская область - 42,49%

Харьковская область - 45,98%

Херсонская область - 43,78%

Хмельницкая область - 46,94%

Черкасская область - 47,01%

Черновицкая область - 36,16%

Черниговская область - 48,69%

г. Киев - 45,95%



Выборы президента Украины проходят в воскресенье , 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.