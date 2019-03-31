Социологи прогнозируют активное голосование на востоке Украины

КИЕВ. 31 марта. УНН. Избиратели востока Украины на президентских выборах продемонстрируют гораздо более активное голосования, чем на прошлых выборах главы государства. Такой прогноз озвучила директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Прошедшие президентские выборы фактически проигнорировал восток, потому что они не видели своих кандидатов в прошлый раз. Сейчас, думаю, они будут голосовать намного активнее, чем в прошлый раз", - отметила Бекешкина.



Напомним, в пяти областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысило 20%.



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Выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20:00.