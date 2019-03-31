Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 18:14
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: Выборы президента 2019: трансляции брифингов МВД, ЦИК, экзит - пола, штабов кандидатов
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: голосовать в Грузию из России пока не приехал ни один украинец
Выборы-2019: голосовать в Грузию из России пока не приехал ни один украинец
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6285
Версия для печати

Социологи прогнозируют активное голосование на востоке Украины

Социологи прогнозируют активное голосование на востоке Украины

КИЕВ. 31 марта. УНН. Избиратели востока Украины на президентских выборах продемонстрируют гораздо более активное голосования, чем на прошлых выборах главы государства. Такой прогноз озвучила директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Прошедшие президентские выборы фактически проигнорировал восток, потому что они не видели своих кандидатов в прошлый раз. Сейчас, думаю, они будут голосовать намного активнее, чем в прошлый раз", - отметила Бекешкина.

Напомним, в пяти областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысило 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы президента: самое важное (трансляция)

Выборы президента Украины проходят в воскресенье 31 марта 2019. Избирательные участки открылись в 8.00 и закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.