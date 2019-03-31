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В Китае завершилось голосование на выборах президента Украины

В Китае завершилось голосование на выборах президента Украины

КИЕВ. 31 марта. УНН. В 20 часов (по Пекину) завершилось голосование на заграничном избирательном участке №900041 при Посольстве Украины в Китайской Народной Республике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства.

Посольство Украины в Китайской Народной Республике действует также по совместительству и в Монголии.

В посольстве сообщили, что на очередных выборах президента в этом году проголосовало рекордное количество избирателей, большинство из них молодежь: студенты и работающие в Китае граждане Украины.

Характерно, что многие из них прибывали для голосования из разных частей Китая, в т.ч. Хайнаня, Гонконга, Гуанчжоу и Уханя.

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Как сообщал УНН, голосование на выборах Президента Украины завершилось на зарубежном избирательном участке в Австралии. Явка составила лишь 7,2%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Китай
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