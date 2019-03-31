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В ЦИК связали недостаточную явку избирателей с переходом на летнее время

В ЦИК связали недостаточную явку избирателей с переходом на летнее время

КИЕВ. 31 марта. УНН. Низкая явка избирателей на отдельные участки во время голосования за президента Украины объясняется, в частности, переводом часов на летнее время и более поздним пробуждением граждан. Об этом сообщила Наталья Бернадская во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Оцениваем явку положительно, надеемся, что она будет расти в связи с тем, что произошел переход на летнее время и граждане, возможно, чуть позже проснулись", - отметила она.

По ее словам, у граждан есть время до 20:00 для посещения избирательного участка.

При этом она добавила, что каждый голос избирателей важный на выборах, также очень важна высокая явка избирателей.
Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 45,01%.

Переход на летнее время в 2019 году в Украине состоялся в последнее воскресенье марта.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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