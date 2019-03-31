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Голоса избирателей с участка в Измаиле будут зачислены - ЦИК

Голоса избирателей с участка в Измаиле будут зачислены - ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. Голоса избирателей на участки в Измаиле, где голосование на выборах Президента Украины началось с опозданием на полдня, будут засчитаны. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Состоялось заседание (ЦИК - ред.), принято постановление. Данные голоса будут зачислены", - отметила она, отвечая на вопрос, какое решение приняла ЦИК по избирательному участку в Измаиле, где со значительным опозданием началось голосование.

В Центральную избирательную комиссию поступило 11 жалоб о нарушении избирательного законодательства во время голосования.

Напомним, после значительного опоздания голосование на выборах Президента Украины на избирательном участке в городе Измаиле Одесской области началось.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, превысила 45%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
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