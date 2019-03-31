В зоне ООС на спецучастках нарушений на выборах не зафиксировано - омбудсмен

КИЕВ. 31 марта. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил на специальных участках для военнослужащих нарушений на выборах не зафиксировано. Об этом во время пресс-брифинга по мониторингу соблюдения избирательных прав военнослужащих, проходящих военную службу в зоне проведения ООС, а также прав осужденных, находящихся в дисциплинарном батальоне, заявил представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Трофименко.

"Количество созданных специальных участков для военнослужащих, проходящих службу преимущественно в зоне ООС, таких участков было создано 79, 65 избирательных участков в Донецкой области, и 14 - Луганской. В целом по Украине специальных избирательных участков для военнослужащих было создано 93", - сказал Трохименко.

По его словам, один из избирательных участков работал в учебном центре во Львовской области, две - за границей в местах расположения миротворческих контингентов и 10 участков в специальных амбулаторных медицинских учреждениях Министерства обороны.

"По состоянию на 16:00 по имеющейся у нас информации все участки работают в рабочем режиме, открылись вовремя. Никаких нарушений избирательных прав на этих участках не зафиксировано. Обращений в офис омбудсмена по этим вопросам тоже не было", - рассказал Трофименко.

Также он отметил, что военнослужащие, которые по состоянию на 16:00 уже проголосовали в зоне ООС Вооруженные силы Украины - 78% проголосовало, по Национальной гвардии - 60%, в Государственной пограничной службе - 95%.

Напомним, по состоянию на 17:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 17 фактам начато уголовные производства.



