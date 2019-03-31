В Москве устроили пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ

КИЕВ. 31 марта. УНН. В центре российской столицы Москвы на Манежной площади гражданский активист из России Константин Котов вышел на одиночный пикет против перемещения арестованных в аннексированном Крыму крымскотатарских активистов в Россию. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Активист вышел на площадь с плакатом "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы".

Котов рассказал, что пикет продлится до 17 часов вечера. По словам активиста, к нему подходили российские силовики, проверяли документы.

Он уточнил, что одиночный пикет всего проводят 10 активистов. Они меняются каждые полчаса.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму. 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

Арестованным Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы). Остальным задержанных подозревают в участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

29 марта российский "омбудсмен Крыма" Людмила Лубина сообщила, что арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов вывезли в Россию.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.