Кубов задекларировал 800 тыс. Грн дохода и 8 участков в Сходнице

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение прошлого года вице-премьер Степан Кубив заработал более 800 тыс. грн зарплаты и средств от предоставления в аренду имущества, а также задекларировал 8 земельных участков в Сходнице. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает УНН.

В частности, согласно декларации, Кубив получил доход от предоставления имущества в аренду ООО "Торговая компания" Европа-Контакт"- 61,2 тыс. грн, ООО Калиняк Илона Юрьевна - 103 тыс. грн, с ООО "Гал-Леобуд"- 39, 9 тыс. грн. Заработная плата чиновника за прошлый год составила 622,2 тыс. грн.

Также Кубов держит на счете в ПАО АКБ "Львов" 68,5 тыс грн, а также 550 тыс. грн, 241,5 тыс. долларов и 23,6 тыс. евро наличными.

Кроме того, в собственности семьи Кубива - 8 земельных участков в популярном курорте Сходница Львовской области, еще по одному - в Пустомытах и в Зимней Воде тоже во Львовской области, участок в Киеве, заведение общественного питания, нежилое помещение и офис во Львове, дом в Сходнице, дача в Киеве, 2 квартиры и гараж во Львове.

Также вице-премьер задекларировал ювелирное изделие и икону, а также автомобиль Audi, оформленный на жену.

Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также министр инфраструктуры Владимир Омельян и и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк получили предписания от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.



