Обнародованы предварительные результаты совместного экзит-пола 112 канала и NewsOne

КИЕВ. 31 марта. УНН. Стали известны предварительные результаты экзит-пола, проведенного совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne, сообщает УНН.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Петр Порошенко - 18,6%

Владимир Зеленский - 30,7%

Юлия Тимошенко - 13,9%

Юрий Бойко - 10,3%

Анатолий Гриценко - 7,3%.

Телеканалы опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционной оракул УНН - шпиц Дизель. Он предусмотрел победу Владимира Зеленского.