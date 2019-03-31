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Обнародованы предварительные результаты совместного экзит-пола 112 канала и NewsOne

Обнародованы предварительные результаты совместного экзит-пола 112 канала и NewsOne

КИЕВ. 31 марта. УНН. Стали известны предварительные результаты экзит-пола, проведенного совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne, сообщает УНН.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Петр Порошенко - 18,6%
Владимир Зеленский - 30,7%
Юлия Тимошенко - 13,9%
Юрий Бойко - 10,3%
Анатолий Гриценко - 7,3%.

Телеканалы опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционной оракул УНН - шпиц Дизель. Он предусмотрел победу Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
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