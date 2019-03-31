Национальный экзит-пол: известны лидеры по регионам

КИЕВ. 31 марта. УНН. Стали известны лидеры Национального экзит-пола-2019 в различных регионах Украины. Об этом во время презентации результатов Национального экзит-пола-2019 по состоянию на 18:00 заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент УНН.

"Могу добавить информацию по регионам. Если брать на Западе, первое место занимает Порошенко (26%), второе - Зеленский (21%), и третье - Тимошенко (18%). В Центре первое место - Зеленский (28,6%), второе - Порошенко (19,5%) и третье - Тимошенко (17,5%). Юг - тоже Зеленский (42%), Порошенко (11%) и Тимошенко (9,5%)", - сказал он.

По словам Паниотто, на Востоке Владимир Зеленский практически делит первое место с Юрием Бойко.

"30,7% - Зеленский, 9,6% - Порошенко, 7,3% - Тимошенко и 27,2% - Бойко", - отметил он.

Как сообщал УНН, в 20:00 31 марта было объявлено предварительные результаты Национального экзит-пола.

Напомним, в Украине уже завершились президентские выборы, которые проходили в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закрылись в 20:00.