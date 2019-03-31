В Нацполиции прокомментировали ситуацию с молодыми под ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 20:00 на площади возле Центризбиркома все еще находилось около 150 граждан, которые не нарушали общественный порядок. Сил правоохранителей будет достаточно для того, чтобы ситуация оставалась под контролем. Об этом сегодня заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве, передает корреспондент.

"Я могу констатировать, что по состоянию на 20:00 возле ЦИК собралось около 150 граждан. Они не нарушают общественный порядок и публичную безопасность. Полицейских и сил Нацгвардии достаточно, чтобы ситуация оставалась под контролем", - сказал он.

Как сообщал УНН, по состоянию на 20:00 31 марта, в полицию поступило 1927 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 31 фактам начаты уголовные производства.