В КИУ назвали наиболее грубые правонарушения в день выборов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Среди наиболее существенных правонарушений 31 марта в день выборов президента Украины наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали: нарушение работы членов избирательных участковых комиссий, незаконная агитация, фотографирование заполненных избирательных бюллетеней и проблемы со списками избирателей. Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время брифинга, передает кореспондент УНН.

"В день голосования мы зафиксировали 4 наиболее грубых правонарушений. Группа первая - это нарушение в работе членов избирательных участковых комиссий, голосование по документам непредусмотренные законодательством, неправомерные требования по голосованию по id-карточкам. Мы зафиксировали несколько десятков фактов, когда члены избирательных участковых комиссий требовали у избирателей дополнительный документ, а именно удостоверение о месте регистрации, что не предусмотрено действующим законодательством, а также низкий уровень подготовки членов избирательных участковых комиссий, повреждения бюллетеней, заполнение протоколов до завершения результатов голосования", - рассказал Кошель.

Вторая группа нарушений касается незаконной агитации. "Наша организация зафиксировала нарушения от четырех кандидатов на пост президента в "день тишины" и в день выборов (размещение бордов, листовок, плакатов в стилистике кандидатов)", - добавил он.

Третья группа нарушения: это проблема обнародования заполненных бюллетеней, фотографирование и выложение их в соцсети.

"Мы впервые получили избирательную кампанию из-за бурного развития социальных сетей, через работу кандидатов по привлечению своих членов к голосованию, мы впервые получили масштабную проблему связанную с фотографированием избирательных бюллетеней. Это массовые факты во всех регионах Украины", - отметил глава КИУ.

В то же время он отметил, что наблюдатели от КИУ не зафиксировали факт обмена фотографий за финансовое вознаграждение.

Четвертая: это проблема со списками избирателей. Речь идет о тех случаях, когда люди, придя на избирательный участок, не находили себя в списках избирателей.

Как сообщал УНН, по данным полиции, по состоянию на 20:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1927 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 31 факту начаты уголовные производства.