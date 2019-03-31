Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 22:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1680
Версия для печати

Перед вторым туром выборов президента нужно будет повторно изменить место голосования

Перед вторым туром выборов президента нужно будет повторно изменить место голосования

КИЕВ. 31 марта. УНН. Перед вторым туром выборов президента Украины избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации, необходимо будет еще раз обратиться в центры регистрации по поводу временной смены места голосования. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter, передает УНН.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центрам регистрации и подтвердить свое новое место голосования", - написал министр.

Как сообщал УНН, правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 граждан Украины.

Из Автономной Республики Крым и города Севастополя место голосования изменили около 5 тысяч человек.

Напомним, президентские выборы в Украине, которые проходили в воскресенье, 31 марта 2019 года, завершились. Избирательные участки открылись в 8:00 закрылись в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.