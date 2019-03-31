Перед вторым туром выборов президента нужно будет повторно изменить место голосования

КИЕВ. 31 марта. УНН. Перед вторым туром выборов президента Украины избирателям, которые будут голосовать не по месту регистрации, необходимо будет еще раз обратиться в центры регистрации по поводу временной смены места голосования. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter, передает УНН.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центрам регистрации и подтвердить свое новое место голосования", - написал министр.

Как сообщал УНН, правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 граждан Украины.

Из Автономной Республики Крым и города Севастополя место голосования изменили около 5 тысяч человек.

Напомним, президентские выборы в Украине, которые проходили в воскресенье, 31 марта 2019 года, завершились. Избирательные участки открылись в 8:00 закрылись в 20:00.