Национальный экзит-пол: окончательный рейтинг по регионам

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Стали известны лидеры Национального экзит-пола-2019 в различных регионах Украины. Об этом во время презентации результатов Национального экзит-пола-2019 по состоянию на 20:00 заявил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, передает корреспондент УНН.

Так, по результатам экзит-пола, для Владимира Зеленского на Западе это 21,7%, в Центре 28,5%, Юг - 42,1%, Восток - 31%.

Для Петра Порошенко Запад - 25,8%, Центр - 19,3%, Юг - 11,4%, Восток - 9,4%.

Для Юлии Тимошенко Запад - 17,6%, Центр - 17,4%, Юг -9,6%, Восток - 7,4%.

"Было сказано о том, как голосовали регионы, и в силу того, что регионы голосовали по-разному, то и социально-демографическая, в том числе региональная структура электората разных политиков существенно отличается", - отметил Мищенко.

Так, по его словам, среди избирателей Бойко 73% - это жители южных и восточных регионов, то есть мы видим существенный региональный перекос в территории его электората. Еще больше это касается Вилкула - здесь 81% - жители Южного и Восточного регионов. А у Гриценко наоборот, 84% электората - это жители Западного и Центрального регионов, причем 46% - жители Западного региона.

Крупнейший региональный перекос наблюдается в электорате Кошулинского, 81% избирателей Кошулинского - это жители Западного и Центрального региона. Среди них 59% - это жители только Западного региона. С территории электората Ляшко 73% - это жители Западного и Центрального регионов, с территории электората Порошенко - 77% жителей этих территорий, с территорий электората Тимошенко 76%, отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова.

"Наиболее равномерно распределен электорат Зеленского: 52% из тех, кто голосовали за этого кандидата - это жители Западного и Центрального региона, а 48% - жители Южного и Восточного регионов. Наименьшая доля среди избирателей Зеленского - это жители Восточного региона, только 12%" , - добавил он.

Напомним, были объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола на выборах президента Украины 31 марта.