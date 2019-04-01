На выборах проголосовали меньше крымчан, чем зарегистрировались

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. На материковую часть Украины приехало голосовать меньше крымчан, чем зарегистрировались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“К примеру, по Каланчацкому району должны были проголосовать 66 человек, зато, по предварительным данным проголосовали 49 человек”, — сообщила журналистка издания.

По подсчетам представительства крымскотатарского народа Херсонской области, явка крымчан составила около 300 человек вместо 400. Вероятно, среди причин, почему крымчан приехало меньше — массовые обыски, которые прошли в Крыму накануне выборов 27 марта, а также сложность процедуры, отмечают в организации.

Как добавила журналистка: “Им приходится пересекать границу несколько раз: чтобы подать заявление об изменении места голосования и второй раз уже непосредственно приехать в материковой части Украины и проголосовать. Если будет второй тур выборов, то эту процедуру придется повторить еще раз. Людям недостаточно удобно, потому что не у всех есть средства на это, и не все хотят лишний раз светиться на админгранице и общаться с представителями ФСБ”.

Как сообщила корреспондент, за 40 минут до закрытия участков в Каланчаке погас свет, однако около через полчаса его восстановили. Причины исчезновения электроэнергии по всему Каланчацкому району Херсонщины в день выборов 31 марта за 40 минут до закрытых избирательных участков до сих пор остаются неизвестными.

По информации корреспондента, пока район переключили на резервную линию электропередач.

Как сообщал УНН, ЦИК обработала 1% протоколов.