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Национальный экзит-пол: кого больше всего выбирали в городах и селах

Национальный экзит-пол: кого больше всего выбирали в городах и селах

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Стала известна поселенческая структура электората на выборах президента Украины согласно результатам Национального экзит-пола-2019. Об этом во время презентации результатов Национального экзит-пола-2019 по состоянию на 20:00 заявил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, передает корреспондент УНН.

"Что касается поселенческой структуры электората, то интересные тенденции. Скажем, больше всего представителей сельского электората - среди избирателей Тимошенко, 57% всех, кто голосовал за этого кандидата - это жители сел", - сказал Мищенко.

По его словам, еще больше представителей сельского электората - среди представителей электората Олега Ляшко (62%).

"Поселенческая структура других кандидатов более равномерная. Можно выделить лишь, что наибольшая доля жителей крупных городов (100 тыс. и более жителей) среди представителей электората Вилкула - 55%. Это связано с тем, что у него самое больше региональное смещение", - отметил он.

Ранее УНН сообщал, что 31 марта были объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов.

Напомним, в Украине уже завершились президентские выборы в Украине, которые проходили в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закрылись в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы
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