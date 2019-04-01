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С сегодняшнего дня прекратил действие договор о дружбе с РФ

С сегодняшнего дня прекратил действие договор о дружбе с РФ

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. С 1 апреля 2019 прекратил действие Договор о дружбе Украины с Россией, сообщает УНН.

Верховная Рада 6 декабря 2018 приняла закон о прекращении Договора о дружбе с Россией. Закон вступил в силу 12 декабря 2018.

Договор, подписанный в 1997 году, предусматривал, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

Документ был заключен на срок в десять лет. В 2008 году его действие было автоматически продлено.

Для прекращения действия договора, Украина должна официально известить Россию не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода, а именно до октября 2018 года. Это было сделано в сентябре 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, договор
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