За неделю поступило около тысячи обращений о нарушении прав избирателей — Омбудсмен

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. За последний 7 дней к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой поступило около тысячи обращений о нарушении прав избирателей. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За последние 7 дней ко мне поступило около тысячи обращений о нарушении прав избирателей. Из них 719 – на горячую линию, а электронной форме воспользовались 220 граждан. В свою очередь, в региональных представителей Уполномоченного обратилось 107 заявителей", - написала Омбудсмен.

По ее данным, самая распространенная проблема - невключение граждан в списки избирателей, что составляет почти 35% от общего количества обращений, а также неточности в этих списках - до 25%.

Вопросы реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок, является распространенным и составляет 5% всех обращений, отметила Омбудсмен.

По данным Денисовой, отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья для голосования на дому не позволило осуществить волеизъявление почти 10% граждан, обратившихся к Омбудсмену.

"По результатам проведенных мониторинговых визитов, совершенных представителями Уполномоченного обнаружено, что отдельные избирательные участки были недоступны для лиц с инвалидностью. В частности, в одном из военных госпиталей города Луцка, комнаты для голосования находились на втором этаже и работникам медицинского учреждения приходилось самостоятельно поднимать лиц с инвалидностью к месту голосования", - добавила Денисова.

Результаты проведенного Уполномоченным мониторинга соблюдения избирательных прав граждан будут обобщены, проанализированы и обнародованы на следующей неделе, отметила Омбудсмен.

Ранее УНН сообщал, что 31 марта к Омбудсмену было 285 обращений граждан о нарушении избирательных прав.

Напомним, в полицию поступило 1927 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 31 фактам начато уголовные производства.