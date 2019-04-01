Стали известны результаты голосования на выборах президента в Антарктиде

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде подвели итоги голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общественной сети "Опора" в Twitter.

За Петра Порошенко проголосовали 19 граждан;

Владимира Зеленского поддержали 5,

Анатолия Гриценко - 3 избирателя.

Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили по 2 голоса.

Еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.

В голосовании на станции приняли участие 37 человек, 2 бюллетеня не учитывали.

Напомним, 31 марта было объявлено окончательные результаты Национального экзит-пола.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов.