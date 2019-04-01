Стали известны результаты голосования на выборах президента в Антарктиде
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде подвели итоги голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общественной сети "Опора" в Twitter.
За Петра Порошенко проголосовали 19 граждан;
Владимира Зеленского поддержали 5,
Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили по 2 голоса.
Еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.
В голосовании на станции приняли участие 37 человек, 2 бюллетеня не учитывали.
Напомним, 31 марта было объявлено окончательные результаты Национального экзит-пола.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов.
Результаты голосования на избирательном участке в Антарктиде # elect_ua #opora # вибори19 pic.twitter.com/8HsWCIRZHv- Civil Network OPORA (@opora) 31 марта 2019 г.